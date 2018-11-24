Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків

Додано: Сер 28 лис, 2018 14:44

SMOKE написав: На графике показана генерация одной панелью в месяц. А тут уже считают ерунду всякую. Умножьте эти цифры на 27*5.5 грн тарифа и получите доход в месяц. Умножьте на 5 лет(60 месяцев) и выйдет заработок, который явно окупает их установку. За этой энергией будущее. Не зря люди ставят эти станции. Почему кто-то думает, что он умнее развитых стран- непонятно. На графике показана генерация одной панелью в месяц. А тут уже считают ерунду всякую. Умножьте эти цифры на 27*5.5 грн тарифа и получите доход в месяц. Умножьте на 5 лет(60 месяцев) и выйдет заработок, который явно окупает их установку. За этой энергией будущее. Не зря люди ставят эти станции. Почему кто-то думает, что он умнее развитых стран- непонятно.

На графике вообще х*ня нарисована, ибо выработка электроэнергии (да и не только электро) измеряется в кВт*ч (или джоулях-калориях), а не в кВт, это раз. Во-вторых, КИУМ СЭС в наших краях 12-13%, т.е. 10 кВт установленной мощности за год генерируют максимум 11400 кВт*ч (в среднем за мес 950 кВт*ч).А теперь самое главное. Оленям, поверившим в сказку, по "зеленому" тарифу компенсируют только разницу между выработкой и потреблением, а потребление "компенсируется" по 0,90/1,68 грн.Итак, допустим, потребляете вы по 500 кВт*ч в месяц. Итого ваш "навар" с 10 кВт установленной мощности составляет:0,90*100+1,68*400+(950-100-400)*5,5 = 3237 грн. или 115$Т.е. всадив по 1$ за 1Вт установленной мощности (или 10000$ за станцию), только на возвращение потраченного уйдет 87 месяцев, или более 7 лет.И непонятно, как можно сравнивать северный габон с развитыми странами. Вот когда у нас э/э будет по 20+ центов из розетки, когда будут у нас годовые ставки кредита в единицы процентов, тогда и будем сравнивать.