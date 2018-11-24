Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 10:57
Все это проделки ЕБРР. Кучка приближенных осваивает кредиты, пропихивает зеленые тарифы, а гражданам в виде конфетки рассказывают как заработать. Любой бизнес считается от стоимости кредита для этогогражданина. Так вот посчитайте панели в рамках кредитных ресурсов для пересичного и станет понятно, что это тянет на хобби. Один едет на рыбалку, другой на экскурсию, третий строит дома зеленую энергетику.
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:22
Все це так, але в розвинених країнах все робиться саме так. Як приклад - в США заборонено ремонтувати дім людям без довідки про кваліфікацію в виконанні цих робіт.
Все робиться плавно. Спочатку надається можливість та створюються умови та правильна інформаційна політика, а потім і споживачів потрохи підтягують.
Таким же чином у нас запустили мобільний зв*язок. Чи всі зараз задоволені наявністтю мобільного? Мабуть так, особливо у відпустці, коли телефонують по робочим питанням, які дуже Вам потрібні в Єгипті при ол-інклюзіві.
Додано: Сер 28 лис, 2018 12:03
Это для кого статья? Стоимость 10 квт станции 5-7 тыс евро. Какие 5 лет окупаемости??? Автор за свет 2700 гривен в мес. платит??? У меня в частном доме с постоянно включенным бойлером, светом и др.техникой от силы 600-700 гр/мес набегает. Окупаемость лет 20-25 (при условии, что не надо менять аккумуляторы и обслуживать).
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:09
На графике показана генерация одной панелью в месяц. А тут уже считают ерунду всякую. Умножьте эти цифры на 27*5.5 грн тарифа и получите доход в месяц. Умножьте на 5 лет(60 месяцев) и выйдет заработок, который явно окупает их установку. За этой энергией будущее. Не зря люди ставят эти станции. Почему кто-то думает, что он умнее развитых стран- непонятно.
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:38
Можливо і так, якщо врахувати потужність плити 0,37кВт/год - то потрібна середньодобова тривалість світлового дня в 6год, аби виконати план в 60,4кВт. А це повністтю реально.
В такому випадку за 5 років ми отримаємо 332 100грн. Враховуючи вартість панелі в 4 000грн + сукупне обладнання(без АКБ) 1 000грн/на панель - загальна вартість установки 5 000грн*27+встановлення(+- 10 000грн) = 145 000грн. Додавши сьюди ще вартість АКБ для зберігання 1-єї доби резерву +- стільки ж - отримуємо 300 000грн.
Таким чином за 5 років отримуємо станцію з непрацюючими АКБ і прибутком 32 100грн.
Вкладаємо ще 150 000грн на АКБ(450 000грн) і ще за 5 років отримуємо прибуток 664 200грн-450 000грн=214 200грн + панелі, які працюють не менше ніж на 75%. АКБ знову немає. Продавши станцію за 50% вартості (135/2=67,5 тис грн) маємо рентабельність проекту в (214 200 + 67 500)/300 000 = 94%. Або 9,4% в рік.
Звідси видно, що для комерційних потреб використовувати АКБ - не дуже цікаво. А без АКБ - розрахунки досить не погані.
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:44
Re: Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків
На графике вообще х*ня нарисована, ибо выработка электроэнергии (да и не только электро) измеряется в кВт*ч (или джоулях-калориях), а не в кВт, это раз. Во-вторых, КИУМ СЭС в наших краях 12-13%, т.е. 10 кВт установленной мощности за год генерируют максимум 11400 кВт*ч (в среднем за мес 950 кВт*ч).
А теперь самое главное. Оленям, поверившим в сказку, по "зеленому" тарифу компенсируют только разницу между выработкой и потреблением, а потребление "компенсируется" по 0,90/1,68 грн.
Итак, допустим, потребляете вы по 500 кВт*ч в месяц. Итого ваш "навар" с 10 кВт установленной мощности составляет:
0,90*100+1,68*400+(950-100-400)*5,5 = 3237 грн. или 115$
Т.е. всадив по 1$ за 1Вт установленной мощности (или 10000$ за станцию), только на возвращение потраченного уйдет 87 месяцев, или более 7 лет.
И непонятно, как можно сравнивать северный габон с развитыми странами. Вот когда у нас э/э будет по 20+ центов из розетки, когда будут у нас годовые ставки кредита в единицы процентов, тогда и будем сравнивать.
Вжарим томосом по автокефалии
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