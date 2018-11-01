Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків

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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:02
Разве 370 Вт это сама производительная панель? Ещё и наиболее окупаемая? Не хочу осуждать Автора, но если просто ввести в гугле, к примеру, «sunpower 395Вт», даже совершенно новый в альтернативной энергетике человек сможет понять, что это намного выгоднее.
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d_akulovaa
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:43
d_akulovaa написав:
Разве 370 Вт это сама производительная панель? Ещё и наиболее окупаемая? Не хочу осуждать Автора, но если просто ввести в гугле, к примеру, «sunpower 395Вт», даже совершенно новый в альтернативной энергетике человек сможет понять, что это намного выгоднее.
Вот и продавцы подтянулись. Даже зарегились ради поста. Загуглил я этот санпавер 395. Только панель установленной мощностью 395 Вт стоит под 300$ или 0,75$/Вт. Крепления, проводка, работы по установке - выйдет тот же 1$/Вт. В чем "эврика"?
Вжарим томосом по автокефалии
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summacut
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