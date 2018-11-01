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Українці зможуть заробляти
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Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:02

Разве 370 Вт это сама производительная панель? Ещё и наиболее окупаемая? Не хочу осуждать Автора, но если просто ввести в гугле, к примеру, «sunpower 395Вт», даже совершенно новый в альтернативной энергетике человек сможет понять, что это намного выгоднее.
d_akulovaa
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:43

  d_akulovaa написав:Разве 370 Вт это сама производительная панель? Ещё и наиболее окупаемая? Не хочу осуждать Автора, но если просто ввести в гугле, к примеру, «sunpower 395Вт», даже совершенно новый в альтернативной энергетике человек сможет понять, что это намного выгоднее.


Вот и продавцы подтянулись. Даже зарегились ради поста. Загуглил я этот санпавер 395. Только панель установленной мощностью 395 Вт стоит под 300$ или 0,75$/Вт. Крепления, проводка, работы по установке - выйдет тот же 1$/Вт. В чем "эврика"?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:08

summacut Мабуть, цифра більша :lol:
jeugen
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