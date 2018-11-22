Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
Дивися повний текст Розмитнено перше авто на \"єврономерах\" за новими правилами: скільки зекономлено.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:47
Розмитнено перше авто на "єврономерах" за новими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розмитнено перше авто на \"єврономерах\" за новими правилами: скільки зекономлено.
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