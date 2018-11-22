Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
Дивися повний текст Розмитнено перше авто на \"єврономерах\" за новими правилами: скільки зекономлено.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:47
Розмитнено перше авто на "єврономерах" за новими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розмитнено перше авто на \"єврономерах\" за новими правилами: скільки зекономлено.
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:35
Сделали бы через 3 месяца 183 тыс. и экономия была бы 134 тыс. Молодцы!!!
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:22
Это феерично.
Экономия?
За Renault Laguna 2004 года выпуска уплатили налогов в государственный бюджет более 49,3 тыс. грн.
пошлина (10%) составила 4,6 тыс. грн, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) – 28,765 тыс. грн и НДС (20%) – 15,957 тыс. грн.
Еще раз, если кто не понял как печется о нас наше государство:
за автомобиль, который стоит примерно 1400 евро (46 тыс. грн) - по супермегагиперльготной разтаможке содрали 107% налогов - 49 тысяч 330 гривень ,а на самом деле все 50+, так как его на учет в мрэо надо поставить.
Ну а налог на налог ( сначала на стоимость автомобиля напаяли пошлину + акцизный налог, а потом на это все в сумме еще и НДС) - это ж вообще идеально
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