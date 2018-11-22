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Розмитнено перше авто на "єврономерах" за новими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лис, 2018 12:14
LuckyG написав:
За такие деньги или на 1000-1500$ дороже можно было купить такую же машину,но с историей,не ушатанную,от нормального хозяина и с намного меньшим пробегом. Кстати,и с пакетом "плохие дороги",усиленной подвеской и антикоррозионной защитой,если говорим о Рено. На европейских машинах ничего этого нет. А вот пробег в 4 одометра,да ещё и смотанный раза три есть точно. Молодец мужик,отлично сэкономил.
глупости не пишите
Машина в германии "росла" в любви и заботе, по ровненьким дорогам ездила, бензином заправляли ее, а не моч"й ослиной, история по ВИНу как на ладони
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Rainbow
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:51
EKO написав:
За Renault Laguna 2004 года выпуска уплатили налогов в государственный бюджет более 49,3 тыс. грн.
пошлина (10%) составила 4,6 тыс. грн, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) – 28,765 тыс. грн и НДС (20%) – 15,957 тыс. грн.
Еще раз, если кто не понял как печется о нас наше государство:
за автомобиль, который стоит примерно 1400 евро (46 тыс. грн) - по супермегагиперльготной разтаможке содрали 107% налогов - 49 тысяч 330 гривень ,а на самом деле все 50+, так как его на учет в мрэо надо поставить.
не подскажите ли сколько за авто такого года налогов надо в ЕС заплатить в год?
и сколько будет стоить обязательная страховка в ЕС такого авто в год?
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Pegasmaster
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:12
Pegasmaster написав: EKO написав:
За Renault Laguna 2004 года выпуска уплатили налогов в государственный бюджет более 49,3 тыс. грн.
пошлина (10%) составила 4,6 тыс. грн, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) – 28,765 тыс. грн и НДС (20%) – 15,957 тыс. грн.
Еще раз, если кто не понял как печется о нас наше государство:
за автомобиль, который стоит примерно 1400 евро (46 тыс. грн) - по супермегагиперльготной разтаможке содрали 107% налогов - 49 тысяч 330 гривень ,а на самом деле все 50+, так как его на учет в мрэо надо поставить.
не подскажите ли сколько за авто такого года налогов надо в ЕС заплатить в год?
и сколько будет стоить обязательная страховка в ЕС такого авто в год?
Такое авто не пройдёт техосмотр,так что его надо отвезти на дачу и садить в нём вазоны,открутить номера и пойти сделать выбраковку,так что нисколько по вашему вопросу)))
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somilitark
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:14
Rainbow написав: LuckyG написав:
За такие деньги или на 1000-1500$ дороже можно было купить такую же машину,но с историей,не ушатанную,от нормального хозяина и с намного меньшим пробегом. Кстати,и с пакетом "плохие дороги",усиленной подвеской и антикоррозионной защитой,если говорим о Рено. На европейских машинах ничего этого нет. А вот пробег в 4 одометра,да ещё и смотанный раза три есть точно. Молодец мужик,отлично сэкономил.
глупости не пишите
Машина в германии "росла" в любви и заботе, по ровненьким дорогам ездила, бензином заправляли ее, а не моч"й ослиной, история по ВИНу как на ладони
И последний сервис у неё был в 2010-м,умиляют детские розовые очёчки на народонаселение в Еуропах
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somilitark
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