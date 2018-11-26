Геращенко пояснила, чому указ про воєнний стан...

Додано: Вів 27 лис, 2018 21:56

freeze написав: Хорошее объяснение почему так получилось, получается зря обидели Порошенко недоверием.

Плохо, что сразу мозга не хватило у редакторов такой популярной газеты как Урядовый курьер, учитывая серьезный общественный резонанс, выдать сразу общепринятый вариант Указа, старый вариант можно было бы и придержать для сохранения нервов пересичных. Хорошее объяснение почему так получилось, получается зря обидели Порошенко недоверием.Плохо, что сразу мозга не хватило у редакторов такой популярной газеты как Урядовый курьер, учитывая серьезный общественный резонанс, выдать сразу общепринятый вариант Указа, старый вариант можно было бы и придержать для сохранения нервов пересичных.

после

за этим

не может

А я думаю все не так как нам рассказывают.ВР приняли про 30 дней и частично области,а Порошенко, под стенограмму, то есть никакого нового текстане было. Даже просто технически провести коррекцию указа и внести изменения надо время, хотя бы 1-2 часа.Приняли аж после девяти вечера и кто знаком с технологией, понимает, что номер уже давно ушел в типографию на печать и внести подобные изменения просто было уже не реально.Возникает резонный вопрос, почему пошел первоначальный текст в печать?Да потому что в АП были настолько уверены, что и в этот раз удастся продавить депутатов (это было раньше не раз и весьма успешно удавалось сделать), что даже не запаривались с такими мелочами, как элементарно подождать сутки с публикацией.Ведь, Указ в силу вступает толькоодобрения Указа ВРего опубликования в газете.А если депутаты не одобрили его (а тот текст что опубликован - не одобрен), то и публиковать его незачем, это бессмысленно, ведь такой Указ элементарновступить в юридическую силу.Петя очень не хотел выборов президента в марте - но тема не прокатила.Ну, это мое такое мнение.