Геращенко пояснила, чому указ про воєнний стан...

freeze написав:
Хорошее объяснение почему так получилось, получается зря обидели Порошенко недоверием.
Плохо, что сразу мозга не хватило у редакторов такой популярной газеты как Урядовый курьер, учитывая серьезный общественный резонанс, выдать сразу общепринятый вариант Указа, старый вариант можно было бы и придержать для сохранения нервов пересичных.
А я думаю все не так как нам рассказывают.
ВР приняли про 30 дней и частично области, с голос
а Порошенко, под стенограмму, то есть никакого нового текста физически
не было. Даже просто технически провести коррекцию указа и внести изменения надо время, хотя бы 1-2 часа.
Приняли аж после девяти вечера и кто знаком с технологией, понимает, что номер уже давно ушел в типографию на печать и внести подобные изменения просто было уже не реально.
Возникает резонный вопрос, почему пошел первоначальный текст в печать?
Да потому что в АП были настолько уверены, что и в этот раз удастся продавить депутатов (это было раньше не раз и весьма успешно удавалось сделать), что даже не запаривались с такими мелочами, как элементарно подождать сутки с публикацией.
Ведь, Указ в силу вступает только после
одобрения Указа ВР и следующего за этим
его опубликования в газете.
А если депутаты не одобрили его (а тот текст что опубликован - не одобрен), то и публиковать его незачем, это бессмысленно, ведь такой Указ элементарно не может
вступить в юридическую силу.
Петя очень не хотел выборов президента в марте - но тема не прокатила.
Ну, это мое такое мнение.