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Геращенко пояснила, чому
указ про воєнний стан...

Геращенко пояснила, чому указ про воєнний стан...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:03

Геращенко пояснила, чому указ про воєнний стан...

Пропонуємо до обговорення:
Офіційна газета Кабінету міністрів України "Урядовий кур'єр" опублікувала указ Президента Петра Порошенка про введення воєнного стану на 60 діб, бо такою є процедура.

Дивися повний текст Геращенко пояснила, чому указ про воєнний стан надрукували у первинному вигляді.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:03

Хорошее объяснение почему так получилось, получается зря обидели Порошенко недоверием.
Плохо, что сразу мозга не хватило у редакторов такой популярной газеты как Урядовый курьер, учитывая серьезный общественный резонанс, выдать сразу общепринятый вариант Указа, старый вариант можно было бы и придержать для сохранения нервов пересичных.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:40

Re: Геращенко пояснила, чому указ про воєнний стан...

  freeze написав:Хорошее объяснение почему так получилось, получается зря обидели Порошенко недоверием.
Плохо, что сразу мозга не хватило у редакторов такой популярной газеты как Урядовый курьер, учитывая серьезный общественный резонанс, выдать сразу общепринятый вариант Указа, старый вариант можно было бы и придержать для сохранения нервов пересичных.

Та нічого, пересічні особливо не паряться, на відміну від ватоканалів і їх глядачів. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:56

  freeze написав:Хорошее объяснение почему так получилось, получается зря обидели Порошенко недоверием.
Плохо, что сразу мозга не хватило у редакторов такой популярной газеты как Урядовый курьер, учитывая серьезный общественный резонанс, выдать сразу общепринятый вариант Указа, старый вариант можно было бы и придержать для сохранения нервов пересичных.


А я думаю все не так как нам рассказывают.

ВР приняли про 30 дней и частично области, с голоса Порошенко, под стенограмму, то есть никакого нового текста физически не было. Даже просто технически провести коррекцию указа и внести изменения надо время, хотя бы 1-2 часа.
Приняли аж после девяти вечера и кто знаком с технологией, понимает, что номер уже давно ушел в типографию на печать и внести подобные изменения просто было уже не реально.
Возникает резонный вопрос, почему пошел первоначальный текст в печать?
Да потому что в АП были настолько уверены, что и в этот раз удастся продавить депутатов (это было раньше не раз и весьма успешно удавалось сделать), что даже не запаривались с такими мелочами, как элементарно подождать сутки с публикацией.

Ведь, Указ в силу вступает только после одобрения Указа ВР и следующего за этим его опубликования в газете.

А если депутаты не одобрили его (а тот текст что опубликован - не одобрен), то и публиковать его незачем, это бессмысленно, ведь такой Указ элементарно не может вступить в юридическую силу.

Петя очень не хотел выборов президента в марте - но тема не прокатила.
Ну, это мое такое мнение.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:48

Ну хорошо, опубликуют новый Закон про 30 дней. А старый указ про 60 дней отменят? Или будут одновременно действовать? По итогу, все все правильно сделали, а на выходе фигня.
lenta19
 
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