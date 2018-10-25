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Пишний: борг РФ за позовом Ощадбанку щодня зростатиме на...
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:08
Пропонуємо до обговорення:
Борг Російської Федерації за позовом Ощадбанку (Київ) про компенсацію збитків установи у зв'язку з втраченими в Криму інвестиціями буде щодня зростати на $97 тис., повідомив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:08
2.8% годовых? Ниже трежерей вроде как.
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yurii_kruhlov
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:12
yurii_kruhlov написав:
2.8% годовых? Ниже трежерей вроде как.
Там очередь уже давно, еще Приват Коломойского выиграл аналогичную компенсацию за крымские активы.
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freeze
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