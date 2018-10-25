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Пишний: борг РФ за позовом
Ощадбанку щодня зростатиме на...

Пишний: борг РФ за позовом Ощадбанку щодня зростатиме на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:08

Пишний: борг РФ за позовом Ощадбанку щодня зростатиме на...

Пропонуємо до обговорення:
Борг Російської Федерації за позовом Ощадбанку (Київ) про компенсацію збитків установи у зв'язку з втраченими в Криму інвестиціями буде щодня зростати на $97 тис., повідомив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:08

2.8% годовых? Ниже трежерей вроде как.
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:12

  yurii_kruhlov написав:2.8% годовых? Ниже трежерей вроде как.


Там очередь уже давно, еще Приват Коломойского выиграл аналогичную компенсацию за крымские активы.
freeze
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