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"Укрзалізниця" офіційно
стала приватним АТ

"Укрзалізниця" офіційно стала приватним АТ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:55

"Укрзалізниця" офіційно стала приватним АТ

Пропонуємо до обговорення:
27 листопада державним реєстратором внесено зміни до статуту "Укрзалізниці" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" офіційно стала приватним АТ.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:55

до Приватбанку приєднають, щоб беня разом зі своєю пірамідою назад забрав
noyesnoyes
 
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