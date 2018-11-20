27 листопада державним реєстратором внесено зміни до статуту "Укрзалізниці" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" офіційно стала приватним АТ.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:55
"Укрзалізниця" офіційно стала приватним АТ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" офіційно стала приватним АТ.
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:55
до Приватбанку приєднають, щоб беня разом зі своєю пірамідою назад забрав
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