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Львівська митниця оцінила
втрати від блокування пунктів...

Львівська митниця оцінила втрати від блокування пунктів...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:19

Львівська митниця оцінила втрати від блокування пунктів...

Пропонуємо до обговорення:
Львівська митниця оцінює збитки від блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області в середньому в 30 млн гривень на добу.

Дивися повний текст Львівська митниця оцінила втрати від блокування пунктів пропуску.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:19

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noyesnoyes
 
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