Львівська митниця оцінює збитки від блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області в середньому в 30 млн гривень на добу.
Дивися повний текст Львівська митниця оцінила втрати від блокування пунктів пропуску.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:19
Львівська митниця оцінила втрати від блокування пунктів...
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Дивися повний текст Львівська митниця оцінила втрати від блокування пунктів пропуску.
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:19
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