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Нова криптовалюта увірвалася в топ-10 за капіталізацією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лис, 2018 23:41
Пропонуємо до обговорення:
Криптовалюта Bitcoin SV, яка з'явилася після хардфорка Bitcoin Cash 15 листопада, зайняла 7-е місце за капіталізацією, але відразу впала на 9-у позицію, закріпившись в топ-10 ринку.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 00:06
Никому эти пирамиды уже неинтересны.
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