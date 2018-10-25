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Нова криптовалюта увірвалася
в топ-10 за капіталізацією

Нова криптовалюта увірвалася в топ-10 за капіталізацією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:41

Нова криптовалюта увірвалася в топ-10 за капіталізацією

Пропонуємо до обговорення:
Криптовалюта Bitcoin SV, яка з'явилася після хардфорка Bitcoin Cash 15 листопада, зайняла 7-е місце за капіталізацією, але відразу впала на 9-у позицію, закріпившись в топ-10 ринку.

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R2
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Никому эти пирамиды уже неинтересны.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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