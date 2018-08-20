Запровадження воєнного стану в 10 областях країни призведе до додаткового тиску на курс гривні
Дивися повний текст Запровадження воєнного стану призведе до додаткового тиску на курс гривні - банкіри.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 09:05
Запровадження воєнного стану призведе до додаткового...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Запровадження воєнного стану призведе до додаткового тиску на курс гривні - банкіри.
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:05
Кто-то может обьяснить, ввели это военное положение уже или нет? Вчера в Урядовом курьере опубликовали один указ, который вводит ВП на 60 суток по всей Украине, потом все начали кричать, что это ошибка, а официальное опровержение уже опубликовано или нет, если да, то в какой газете? Новый указ подписан, опубликован? Получается, что пока не опубликовано опровержение, действует тот указ, что опубликовали в газете, так?
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:29
Re: Запровадження воєнного стану призведе до додаткового...
Пока ничего не действует.
Указ президента о введении ВП сам по себе ничего не значит без решения Рады.
Парубий забыл подписать решение Рады и укатил в Брюссель.
Сегодня обещал вернуться и подписать, и все пойдет по плану.
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:34
Странно это все! Вроде не в игрушки играются... Как бы не вышло так, что никто так новый указ и не подпишет, а под конц 30 дней скажут: А вы что не читали Урядовый курьер?
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:51
Ну наконец-то опубликовали новый указ, значит зря я переживал! Только как было ВП по всей Украине, так и осталось, но на 30 дней
Додано: Сер 28 лис, 2018 10:05
Всё как обычно.
Вспоминается "неотложный" закон от резидента о 100% гарантиях в приватбанке. Который резидент сам и "забыл" подписать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 28 лис, 2018 10:07
Та все уже опубликовано! Военное положение вводится по всей Украине с 26 ноября на 30 суток.
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