похож на героев Савелия Крамарова
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лис, 2018 12:11
Додано: Сер 28 лис, 2018 18:39
Re: Запровадження воєнного стану призведе до додаткового...
Что ж запишем еще одно достижение реформаторам. Остается неясным приближает оно страну к Европе или бесконечно удаляет.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 28 лис, 2018 18:55
Что бы мы не думали, а откровенных дураков там нет..они просто боятся играться с такой фишкой как ВП, особенно когда Европа и США порекомендовали не играться. Слишком много юридических последствий потом придётся расхлёбывать, особенно когда президенство улетает с каждым днём навсегда
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:10
Никто ничего не боится.
Потому что не знает "что это такое и с чем его едят"
Потому что генпрокурор - без юридического образования.
Спикер ВР - имеет справку.
Премьер-министр - "получил" высшее образование на заочке МАУП за год (мы же все понимаем, что это такое).
И это только самые громкие примеры.
О всяких Дейдеях, с двумя приводами за разбой и грабёж, и Деевых с 10 лет стажа в 21 год - я даже не развиваю тему
Это даже не некомпетентность. Это - вопиющая безграмотность, необразованность, и умственная неполноценность. И эти люди управляют страной
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:25
Вкладчик1234
Ничего страшного. Легкая форма. Не должно быть дискриминации.
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:46
Талантливые люди. По доброму завидую.
Старшая дочь премьер-министра Гройсмана получила вид на жительство в Британии
Юлия Гройсман открыла фирму в Лондоне и оформила там право на постоянное проживание. Теперь она может претендовать на британское подданство
|