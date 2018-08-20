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Запровадження воєнного стану
призведе до додаткового...

Запровадження воєнного стану призведе до додаткового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:11

  lapay написав:
  freeze написав:Понятно, что и Парубий ничего "не забыл" подписать, просто на всякий случай решил посмотреть денек со стороны, как там дела развиваются.

Так він, начебто, на рептілоїда не схожий. ;)


похож на героев Савелия Крамарова :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:39

Re: Запровадження воєнного стану призведе до додаткового...

Что ж запишем еще одно достижение реформаторам. Остается неясным приближает оно страну к Европе или бесконечно удаляет.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:55

Что бы мы не думали, а откровенных дураков там нет..они просто боятся играться с такой фишкой как ВП, особенно когда Европа и США порекомендовали не играться. Слишком много юридических последствий потом придётся расхлёбывать, особенно когда президенство улетает с каждым днём навсегда
imperatoraugustus26
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:10

  imperatoraugustus26 написав:Что бы мы не думали, а откровенных дураков там нет..они просто боятся играться с такой фишкой как ВП, особенно когда Европа и США порекомендовали не играться. Слишком много юридических последствий потом придётся расхлёбывать, особенно когда президенство улетает с каждым днём навсегда

Никто ничего не боится.
Потому что не знает "что это такое и с чем его едят"
Потому что генпрокурор - без юридического образования.
Спикер ВР - имеет справку.

Премьер-министр - "получил" высшее образование на заочке МАУП за год (мы же все понимаем, что это такое).

И это только самые громкие примеры.
О всяких Дейдеях, с двумя приводами за разбой и грабёж, и Деевых с 10 лет стажа в 21 год - я даже не развиваю тему

Это даже не некомпетентность. Это - вопиющая безграмотность, необразованность, и умственная неполноценность. И эти люди управляют странойЗображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:25

Вкладчик1234

Ничего страшного. Легкая форма. Не должно быть дискриминации.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:46

Талантливые люди. По доброму завидую.

Старшая дочь премьер-министра Гройсмана получила вид на жительство в Британии
Юлия Гройсман открыла фирму в Лондоне и оформила там право на постоянное проживание. Теперь она может претендовать на британское подданство
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