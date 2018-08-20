хахахаха.
а по теме:
я конечно не "єксперт", но в Харькове на черном 28,45 - 28,58 (локально).
подупал, но это пока не давление, а паника отдельных персонажей и явление не массовое.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:37
Re: Запровадження воєнного стану призведе до додаткового...
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:39
Re: Запровадження воєнного стану призведе до додаткового...
Україна - Європа, ЄС - Європа, Англія - Європа. Раша - Азіопа. Географічний лікбез може бути продовжен по заявкам неучів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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