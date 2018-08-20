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Запровадження воєнного стану
призведе до додаткового...

Запровадження воєнного стану призведе до додаткового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:37

Re: Запровадження воєнного стану призведе до додаткового...

  Sommer написав:Ты когда в следующий раз такие картинки будешь постить - убирай водяной знак русвесны. Палишься же.

хахахаха.
а по теме:
я конечно не "єксперт", но в Харькове на черном 28,45 - 28,58 (локально).
подупал, но это пока не давление, а паника отдельных персонажей и явление не массовое.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:39

Re: Запровадження воєнного стану призведе до додаткового...

  Вкладчик1234 написав:Непонятно почему "патриоты" туда лезут. Ведь Украина - це Европа?

Україна - Європа, ЄС - Європа, Англія - Європа. Раша - Азіопа. Географічний лікбез може бути продовжен по заявкам неучів. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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