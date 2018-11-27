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Україна повинна в грудні
виплатити МВФ $150 млн за...

Україна повинна в грудні виплатити МВФ $150 млн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:12

Україна повинна в грудні виплатити МВФ $150 млн за...

Пропонуємо до обговорення:
Всього за програмою EFF Україна отримала $7,7 млрд.

Дивися повний текст Україна повинна в грудні виплатити МВФ $150 млн за програмою чотирирічної давності.
R2
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Четырехлетняя "давность"-это 2014год.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:24

Хотели что-бы на "папередников" думали, и не выходит. :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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