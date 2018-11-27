Всього за програмою EFF Україна отримала $7,7 млрд.
Дивися повний текст Україна повинна в грудні виплатити МВФ $150 млн за програмою чотирирічної давності.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 09:12
Україна повинна в грудні виплатити МВФ $150 млн за...
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Дивися повний текст Україна повинна в грудні виплатити МВФ $150 млн за програмою чотирирічної давності.
Додано: Сер 28 лис, 2018 10:24
Хотели что-бы на "папередников" думали, и не выходит.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:33
Так это копейки, зачем об этом вообще писать? Или намекаете, что к возврату даже этой капли нужно готовиться)) Вот когда соберутся миллиарды набранные возвращать - тогда и зовите)
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