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НКРЕКП схвалила зниження тарифів на транспортування газу...
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Додано: Сер 28 лис, 2018 09:16
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія з питань регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила 27 листопада проект постанови про зменшення більш ніж удвічі тарифів на послуги транспортування газу для точок входу і точок виходу.
Дивися повний текст НКРЕКП схвалила зниження тарифів на транспортування газу українською ГТС вдвічі
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Додано: Сер 28 лис, 2018 09:16
Зрозуміло що це стало можливим завдяки підвищенню тарифів для населення.Не зрозуміло для окупантів теж знизили оплату за транзит?За наші гроші?
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sena_2008atp
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Додано: Сер 28 лис, 2018 09:35
sena_2008atp написав:
Не зрозуміло для окупантів теж знизили оплату за транзит?За наші гроші?
Окупанти платять по юлькиному контракту, а не по тарифам НКРЕКП.
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