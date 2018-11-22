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НКРЕКП схвалила зниження тарифів
на транспортування газу...

НКРЕКП схвалила зниження тарифів на транспортування газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:16

НКРЕКП схвалила зниження тарифів на транспортування газу...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія з питань регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила 27 листопада проект постанови про зменшення більш ніж удвічі тарифів на послуги транспортування газу для точок входу і точок виходу.

Дивися повний текст НКРЕКП схвалила зниження тарифів на транспортування газу українською ГТС вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:16

Зрозуміло що це стало можливим завдяки підвищенню тарифів для населення.Не зрозуміло для окупантів теж знизили оплату за транзит?За наші гроші?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:35

Re: НКРЕКП схвалила зниження тарифів на транспортування газу

  sena_2008atp написав:Не зрозуміло для окупантів теж знизили оплату за транзит?За наші гроші?

Окупанти платять по юлькиному контракту, а не по тарифам НКРЕКП.
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lapay
 
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