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ВТБ Україна віднесено до
категорії неплатоспроможних

ВТБ Україна віднесено до категорії неплатоспроможних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:44

ВТБ Україна віднесено до категорії неплатоспроможних

Пропонуємо до обговорення:
Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних.

Дивися повний текст ВТБ Україна віднесено до категорії неплатоспроможних.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:44

У нас самый стабильный банковский сектор: выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 942 700 000 грн не влияет на него, военное положение тоже. Есть чем гордиться!
Molchyn
 
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