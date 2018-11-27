Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних.
Дивися повний текст ВТБ Україна віднесено до категорії неплатоспроможних.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 09:44
ВТБ Україна віднесено до категорії неплатоспроможних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВТБ Україна віднесено до категорії неплатоспроможних.
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:44
У нас самый стабильный банковский сектор: выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 942 700 000 грн не влияет на него, военное положение тоже. Есть чем гордиться!
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