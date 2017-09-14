У лютому наступного року жителі Києва почнуть отримувати квитанції з новими цінами за опалення і гарячу воду.
Дивися повний текст Опалення в Києві подорожчає: скільки заплатимо.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 10:28
Опалення в Києві подорожчає: скільки заплатимо
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Дивися повний текст Опалення в Києві подорожчає: скільки заплатимо.
Додано: Сер 28 лис, 2018 10:28
Маловато, за такие качественные коммунальные услуги нужно платить минимум в 2 раза дороже, ещё и шоу во дворе минимум раз в год с кучей работяг и тракторами, а какая приятная вода как на вкус так и на запах + заботятся о здоровье населения и не включают горячую воду, мер у нас спортсмен и для него в первую очередь важно физическое здоровье населения вот и закаляет... как же нам повезло, прям слёзы счастья)
Додано: Сер 28 лис, 2018 10:42
Цены, однако
Додано: Сер 28 лис, 2018 10:52
да уж...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:09
И в Москве дороговато. Я плачу 27 руб/м2 за отопление и 125 руб/м3 га ЦГВС без счетчиков. Правда, за отопление, 12 месяцев в году.
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