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Опалення в Києві подорожчає:
скільки заплатимо

Опалення в Києві подорожчає: скільки заплатимо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:28

Опалення в Києві подорожчає: скільки заплатимо

Пропонуємо до обговорення:
У лютому наступного року жителі Києва почнуть отримувати квитанції з новими цінами за опалення і гарячу воду.

Дивися повний текст Опалення в Києві подорожчає: скільки заплатимо.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:28

Маловато, за такие качественные коммунальные услуги нужно платить минимум в 2 раза дороже, ещё и шоу во дворе минимум раз в год с кучей работяг и тракторами, а какая приятная вода как на вкус так и на запах + заботятся о здоровье населения и не включают горячую воду, мер у нас спортсмен и для него в первую очередь важно физическое здоровье населения вот и закаляет... как же нам повезло, прям слёзы счастья)
dim85
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:42

Для квартир без лічильника ціна за квадрат опалювальної площі – 38,50 грн.
Для квартир з сушарками для рушників ціна за гарячу воду – 97,89 грн/куб. м., без них – 90,54 грн/куб. м.

Цены, однако
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:52

  Волгарь написав:Цены, однако

да уж...
https://www.mos.ru/depr/function/tarifn ... y-na-2018/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:09

  Мизантрóп написав:
  Волгарь написав:Цены, однако

да уж...
https://www.mos.ru/depr/function/tarifn ... y-na-2018/

И в Москве дороговато. Я плачу 27 руб/м2 за отопление и 125 руб/м3 га ЦГВС без счетчиков. Правда, за отопление, 12 месяцев в году.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:36

  Волгарь написав:
  Мизантрóп написав:
  Волгарь написав:Цены, однако

да уж...
https://www.mos.ru/depr/function/tarifn ... y-na-2018/

И в Москве дороговато. Я плачу 27 руб/м2 за отопление и 125 руб/м3 га ЦГВС без счетчиков. Правда, за отопление, 12 месяцев в году.

Ваши 27*12 месяцев/7мес. отопительного сезона, в вашей климатической зоне, которая прилично холоднее чем у нас, составляет где то 46 рублей (19 гривень) за квадратный метр.
Ну, по украинским меркам у вас отопление почти даром, спорить не о чем.

Если бы у нас некоторые деятели перестали "умыкать Украину", оно тоже столько примерно стоило бы.
EKO
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