З 28 листопада monobank вирішив підвищити ставки за депозитами на терміни 6 і 12 місяців.
Дивися повний текст monobank вирішив підвищити ставки за депозитами.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:16
monobank вирішив підвищити ставки за депозитами
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Дивися повний текст monobank вирішив підвищити ставки за депозитами.
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:16
Молодці, поки інші жують траву :)
Хоча, я і під 20% ніде б не розміщував депозит..)
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