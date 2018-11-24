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monobank вирішив підвищити
ставки за депозитами

monobank вирішив підвищити ставки за депозитами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:16

monobank вирішив підвищити ставки за депозитами

Пропонуємо до обговорення:
З 28 листопада monobank вирішив підвищити ставки за депозитами на терміни 6 і 12 місяців.

Дивися повний текст monobank вирішив підвищити ставки за депозитами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:16

Молодці, поки інші жують траву :)
Хоча, я і під 20% ніде б не розміщував депозит..)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:09

R2 Продажна стаття походу - приховали про зниження відсотків на місячні депозити. https://www.monobank.com.ua/taryfy
vlifte
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:52

Только неделю назад пришло сообщение что будет понижено, а сегодня пришло что повышено..
imperatoraugustus26
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