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Ціни на нафту зростають на
оптимізмі щодо переговорів...

Ціни на нафту зростають на оптимізмі щодо переговорів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:22

Ціни на нафту зростають на оптимізмі щодо переговорів...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту піднімаються в середу на оптимізмі щодо майбутнього саміту G20, який стартує в Буенос-Айресі в п'ятницю.

Дивися повний текст Ціни на нафту зростають на оптимізмі щодо переговорів США і КНР.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:22

Как эти переговоры решат вопрос огромного взлетающего гос. долга, ужасного торгового баланса и опять растущего бюджетного дефицита?
val1963766
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