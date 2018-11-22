Ціни на нафту піднімаються в середу на оптимізмі щодо майбутнього саміту G20, який стартує в Буенос-Айресі в п'ятницю.
Дивися повний текст Ціни на нафту зростають на оптимізмі щодо переговорів США і КНР.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:22
Ціни на нафту зростають на оптимізмі щодо переговорів...
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Дивися повний текст Ціни на нафту зростають на оптимізмі щодо переговорів США і КНР.
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:22
Как эти переговоры решат вопрос огромного взлетающего гос. долга, ужасного торгового баланса и опять растущего бюджетного дефицита?
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