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FinRetail: Пілотний проект НБУ
з е-гривні знаходиться на...

FinRetail: Пілотний проект НБУ з е-гривні знаходиться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:37

FinRetail: Пілотний проект НБУ з е-гривні знаходиться на...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк багато робить для того, щоб інтегрувати технології в банківський і фінансовий сектор.

Дивися повний текст FinRetail: Пілотний проект НБУ з е-гривні знаходиться на завершальній стадії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:37

Супер! Чекаємо вже давно!
grioleg
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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