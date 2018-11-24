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FinRetail: Пілотний проект НБУ з е-гривні знаходиться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:37
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк багато робить для того, щоб інтегрувати технології в банківський і фінансовий сектор.
Дивися повний текст FinRetail: Пілотний проект НБУ з е-гривні знаходиться на завершальній стадії
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:37
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grioleg
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