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"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:48
Пропонуємо до обговорення:
Указ президента України Петра Порошенка про введення воєнного стану на 30 днів опублікований в урядовій газеті.
Дивися повний текст \"Урядовий кур'єр\" опублікував указ про воєнний стан
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:48
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