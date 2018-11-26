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"Урядовий кур'єр" опублікував
указ про воєнний стан

"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:48

"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан

Пропонуємо до обговорення:
Указ президента України Петра Порошенка про введення воєнного стану на 30 днів опублікований в урядовій газеті.

Дивися повний текст \"Урядовий кур'єр\" опублікував указ про воєнний стан.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:48

Странно, но нет ни слова о 10 областях :)
Ferox
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