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"Урядовий кур'єр" опублікував
указ про воєнний стан

"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:48

"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан

Пропонуємо до обговорення:
Указ президента України Петра Порошенка про введення воєнного стану на 30 днів опублікований в урядовій газеті.

Дивися повний текст \"Урядовий кур'єр\" опублікував указ про воєнний стан.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:48

Странно, но нет ни слова о 10 областях :)
Ferox
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:17

  Ferox написав:Странно, но нет ни слова о 10 областях :)

Здесь не весь текст, не говоря о том, что в решении есть секретные пункты.
Это нормально.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:21

  locustsucol написав:
  Ferox написав:Странно, но нет ни слова о 10 областях :)

Здесь не весь текст, не говоря о том, что в решении есть секретные пункты.
Это нормально.

Ну в этом тексте четко указано о введении военного положения в Украине, а не в отдельных областях. И это точно не относится к секретной информации.
Ferox
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:44

  Ferox написав:
  locustsucol написав:
  Ferox написав:Странно, но нет ни слова о 10 областях :)

Здесь не весь текст, не говоря о том, что в решении есть секретные пункты.
Это нормально.

Ну в этом тексте четко указано о введении военного положения в Украине, а не в отдельных областях. И это точно не относится к секретной информации.

Еще раз, здесь нет текста решения РНБО, а есть только уточняющий пункт про временной период. В решении Рады - согласие введения решения РНБО о введении воєнного стану. В тексте этого решения РНБО есть все детали, и его не публикуют, потому что в нем есть секретные пункты. Текст несекретных можно нагуглить.
Умение везде наковырять зраду давно не котируется, и давно надоело.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:12

  locustsucol написав:
  Ferox написав:Странно, но нет ни слова о 10 областях :)

Здесь не весь текст, не говоря о том, что в решении есть секретные пункты.
Это нормально.

Читайте не Указ № 392, а Указ № 393 - https://www.president.gov.ua/documents/3932018-25594 - там подробно. И если дословно читать этот Указ, военное положение вводится не в 10 областях, а по всей территории Украины:
постановляю:

1. Ввести в Україні воєнний стан із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року.
...
3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану ...
...
4. Кабінету Міністрів України:

1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;
...
6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.
...

Про 10 областей в Указе ни слова, зато город Киев упоминается.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:23

yanyura А что у нас кто-то читает указы? Тилевизер всё разъяснит и втолкует. :mrgreen:
Ferox
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:30

  Ferox написав:yanyura А что у нас кто-то читает указы? Тилевизер всё разъяснит и втолкует. :mrgreen:

так по телеку чесанут новость шо ЗУ по силе выше УП и шо?
Законы ж надо знать)))
Зображення
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 28 лис, 2018 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:33

  Мизантрóп написав:
  Ferox написав:yanyura А что у нас кто-то читает указы? Тилевизер всё разъяснит и втолкует. :mrgreen:

так по телеку чесанут новость шо ЗУ по силе выше УП и шо?
Законы ж надо знать)))

Но вступает в силу только то, что официально опубликовано! В Урядовому курьере, или в Голосе Украины! Вот какие указы опубликованы на данный момент? Есть в них упоминание 10 областей? :roll:
Ferox
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:37

Ferox уже ж раз публиковали)) мало? Разводят как котят.Скорее загоняют как баранов))) Самого ЗУ 9338 пока нет нигде как и про Приватбанк :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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