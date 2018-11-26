"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан
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Ferox написав:Странно, но нет ни слова о 10 областях
Здесь не весь текст, не говоря о том, что в решении есть секретные пункты. Это нормально.
Ну в этом тексте четко указано о введении военного положения в Украине, а не в отдельных областях. И это точно не относится к секретной информации.
Еще раз, здесь нет текста решения РНБО, а есть только уточняющий пункт про временной период. В решении Рады - согласие введения решения РНБО о введении воєнного стану. В тексте этого решения РНБО есть все детали, и его не публикуют, потому что в нем есть секретные пункты. Текст несекретных можно нагуглить. Умение везде наковырять зраду давно не котируется, и давно надоело.
1. Ввести в Україні воєнний стан із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року. ... 3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану ... ... 4. Кабінету Міністрів України:
1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні; ... 6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану. ...
Про 10 областей в Указе ни слова, зато город Киев упоминается.