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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:05
Re:
Зате не скучно.
Тільки цікаво - невже хтось думає, що щось реально зміниться? ВС віртуальний, для цивільних порожній звук, це для військових, прикордонників, поліції, можливо, митниці.
Ну, перенесуть кілька футбольних матчів, відмінять кілька міжнародних рейсів, і усьо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:08
Re: "Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан
Не, де юре не введено, депутаты голосовали за конкретное решение под официальную стенограмму.
Так не бывает проголосовали за один закон, а в действие вступил другой закон, даже в Украине не бывает.
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:14
freeze Ну а Вы согласны с тем, что он вступит в силу только после публикации, и на данный момент в силу еще не вступил?
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:31
Это уже не важно. На такую ерунду у нас давно никто не обращает внимания. Пропагандистская машина уже закрутилась. Даже Кличко вроде создал совет обороны Киева, хотя как бы не обязан был. Я тоже достал свой старенький пулемет Максим, выставил в окно и буду отстреливаться до последнего патрона. Но пасаран !
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:37
Re:
Если вы о ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", то он был опубликован
Уверен, что и ЗУ 9338 будет опубликован в очередных выпусках этих изданий, допускаю, что в "Голос України" и "Урядовий кур'єр" могут быть внеочередные выпуски.
И опять P.S.
В "Закон про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" №9338" (
Т.е. несмотря на выступления Тимошенко, Ляшко и пр. об отмене ограничений прав и свобод граждан, и утверждения председательствующего, что это принято в законе, представленном для голосования, они остались в первоначальном варианте, т.е. в полном соответствии с ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" - введение по усмотрению военных администраций.
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