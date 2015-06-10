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"Урядовий кур'єр" опублікував
указ про воєнний стан

"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:04

Surfer Ну так а я о чем говорю? Де юре ВП введено по всей Украине.
Ferox
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:05

Re:

  Surfer написав:хотя должны были опубликовать 393.

Зате не скучно. :)
Тільки цікаво - невже хтось думає, що щось реально зміниться? ВС віртуальний, для цивільних порожній звук, це для військових, прикордонників, поліції, можливо, митниці.
Ну, перенесуть кілька футбольних матчів, відмінять кілька міжнародних рейсів, і усьо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:08

Re: "Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан

Ferox написав:Surfer Ну так а я о чем говорю? Де юре ВП введено по всей Украине.
Не, де юре не введено, депутаты голосовали за конкретное решение под официальную стенограмму.
Так не бывает проголосовали за один закон, а в действие вступил другой закон, даже в Украине не бывает.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:14

freeze Ну а Вы согласны с тем, что он вступит в силу только после публикации, и на данный момент в силу еще не вступил? :roll:
Ferox
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:31

  Ferox написав:freeze Ну а Вы согласны с тем, что он вступит в силу только после публикации, и на данный момент в силу еще не вступил? :roll:


Это уже не важно. На такую ерунду у нас давно никто не обращает внимания. Пропагандистская машина уже закрутилась. Даже Кличко вроде создал совет обороны Киева, хотя как бы не обязан был. Я тоже достал свой старенький пулемет Максим, выставил в окно и буду отстреливаться до последнего патрона. Но пасаран !
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:37

Re:

  Мизантрóп написав:я тоже,еще больше хочу прочесть Закон,но их там (в ларьках прессы) нет© и врядли будут

Если вы о ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", то он был опубликован
Публікації документа:

Голос України - офіційне видання
від 10.06.2015 — № 101

Урядовий кур'єр - офіційне видання
від 10.06.2015 — № 102

Офіційний вісник України - офіційне видання
від 19.06.2015 — 2015 р., № 46, стор. 13, стаття 1449, код акта 77281/2015

Відомості Верховної Ради України - офіційне видання
від 10.07.2015 — 2015 р., № 28, стор. 1509, стаття 250

http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/389-19

Уверен, что и ЗУ 9338 будет опубликован в очередных выпусках этих изданий, допускаю, что в "Голос України" и "Урядовий кур'єр" могут быть внеочередные выпуски.

И опять P.S.
В "Закон про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" №9338" (https://www.unian.ua/politics/10353519- ... ajini.html) нет ни слова об отмене пункта 3 Указа №393:
3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Т.е. несмотря на выступления Тимошенко, Ляшко и пр. об отмене ограничений прав и свобод граждан, и утверждения председательствующего, что это принято в законе, представленном для голосования, они остались в первоначальном варианте, т.е. в полном соответствии с ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" - введение по усмотрению военных администраций.
yanyura
 
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