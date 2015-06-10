"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан

Додано: Сер 28 лис, 2018 16:42

freeze написав: Ferox написав: Surfer Ну так а я о чем говорю? Де юре ВП введено по всей Украине. Не, де юре не введено, депутаты голосовали за конкретное решение под официальную стенограмму.

Так не бывает проголосовали за один закон, а в действие вступил другой закон, даже в Украине не бывает. Не, де юре не введено, депутаты голосовали за конкретное решение под официальную стенограмму.Так не бывает, даже в Украине не бывает.

Да еще и задним числом:Ввести в Україні воєнний станстроком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року.Я такого юридического беспредела, плотно граничащего с уголовным кодексом - не помню, если честноДаже в случае с Луценко старались хоть формально, но приличия соблюсти.А здесь, опубликованы уже ДВА варианта Указа,из которых не соответствует тому, что утвердила Верховна Рада1. Тот, что был утвержден в ВР, вообще не существовал на момент утверждения и, я так понимаю не существует до сих пор, ведь опубликован какой то другой каламбур2. Согласно решению ВР ВП должно вводится с 2ноября, а не с 26, что логично, так как невозможно ввести ВПТаким образом, на сегоднящний момент возникла коллизия - "пидпысзес и пидпысзес", имеем 2 опубликованных Указа, оба не легитимных и неопубликованный правильный Указ.А ВП должно было бы как раз сейчас вступить в силу. А Указа нетИли же умышленно сделано?