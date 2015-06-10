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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:05
Re:
Зате не скучно.
Тільки цікаво - невже хтось думає, що щось реально зміниться? ВС віртуальний, для цивільних порожній звук, це для військових, прикордонників, поліції, можливо, митниці.
Ну, перенесуть кілька футбольних матчів, відмінять кілька міжнародних рейсів, і усьо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:08
Re: "Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан
Не, де юре не введено, депутаты голосовали за конкретное решение под официальную стенограмму.
Так не бывает проголосовали за один закон, а в действие вступил другой закон, даже в Украине не бывает.
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:14
freeze Ну а Вы согласны с тем, что он вступит в силу только после публикации, и на данный момент в силу еще не вступил?
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:31
Это уже не важно. На такую ерунду у нас давно никто не обращает внимания. Пропагандистская машина уже закрутилась. Даже Кличко вроде создал совет обороны Киева, хотя как бы не обязан был. Я тоже достал свой старенький пулемет Максим, выставил в окно и буду отстреливаться до последнего патрона. Но пасаран !
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:37
Re:
Если вы о ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", то он был опубликован
Уверен, что и ЗУ 9338 будет опубликован в очередных выпусках этих изданий, допускаю, что в "Голос України" и "Урядовий кур'єр" могут быть внеочередные выпуски.
И опять P.S.
В "Закон про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" №9338" (
Т.е. несмотря на выступления Тимошенко, Ляшко и пр. об отмене ограничений прав и свобод граждан, и утверждения председательствующего, что это принято в законе, представленном для голосования, они остались в первоначальном варианте, т.е. в полном соответствии с ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" - введение по усмотрению военных администраций.
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:47
Re:
Вся Украина с 26,11
Обубликованный сегодня в Урядовому Курьере 292 :
Вся Украина с 26,11
А проголосованный радой 393 :
прямым текстом с 28 листопада :
"Згідно з рішенням РНБО, прийнятим сьогодні вночі, як президент, як Верховний головнокомандувач ЗСУ, я виконав свій конституційний обов'язок і кілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9 ранку 28 листопада", - сказав Порошенко.
черти шо. пойди разберись что где и когда они ввели. Голосуют за одно , публикуют другое, говорят третье. Закон как дышло а мы как котята ..
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:56
Re:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:42
Да еще и задним числом:
Ввести в Україні воєнний стан із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року.
Я такого юридического беспредела, плотно граничащего с уголовным кодексом - не помню, если честно
Даже в случае с Луценко старались хоть формально, но приличия соблюсти.
А здесь, опубликованы уже ДВА варианта Указа, ни один из которых не соответствует тому, что утвердила Верховна Рада
1. Тот, что был утвержден в ВР, вообще не существовал на момент утверждения и, я так понимаю не существует до сих пор, ведь опубликован какой то другой каламбур
2. Согласно решению ВР ВП должно вводится с 28 ноября, а не с 26, что логично, так как невозможно ввести ВП задним числом.
Таким образом, на сегоднящний момент возникла коллизия - "пидпысзес и пидпысзес", имеем 2 опубликованных Указа, оба не легитимных и неопубликованный правильный Указ.
А ВП должно было бы как раз сейчас вступить в силу. А Указа нет
Или же умышленно сделано?
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