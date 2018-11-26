"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан
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Верной дорогой, как говорится. Вот Педро себе сам дорогу и выбрал. Даже не одна, а как минимум две живые подписи под незаконными Указами уже есть.
Примерно это вменяют сейчас Овощу. Превышение полномочий, узурпация власти. Кто не верит, почитайте сами, квалифицирующие элементы все присутствуют: Статья 365 УКУ 1. Превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они причинили существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, или государственным либо общественным интересам, или интересам юридических лиц.
Президент не имеет права ввести свой УКАЗ о ВП без его одобрения ВР и его публикации. Правильный, утвержденный в ВР текст Указа, опубликован не был, а тот что опубликовали ВР не утверждала - это подлог. А президент его сознательно ввел в действие. Четкий состав преступления есть.
Далее ведя в действие свой незаконный текст Указа он сразу попал под еще одну статью статья 109 УКУ. 1. Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий, - 2. Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой ин-формации
Срок до десяти лет, все расследование в одно действие. Так тупо облажаться - это надо уметь
Со своей "колокольни" я понимаю весь этот "цирк" так:
- Порошенко зная о своем рейтинге попытался отсрочить выборы - по закону предвыборная компания начинается за 90 дней до дня выборов, т.е. 31 марта выборы точно не состоялись бы, но он поспешил со своим первым Указом (№390).
- Партии, которым отсрочка выборов была невыгодна возмутились, отсюда и последующие Указы (№392 и №393), и отсрочка заседания - вместо 16 часов фактически началось в 19:40
18:10 Как сообщает Ирина Геращенко, сейчас проходит совещание глав фракций с руководством парламента.
18:47 ... на данный момент продолжаются совещания глав фракций.
- Чтобы "не потерять лицо", Порошенко согласился на все изменения (иначе для утверждения Указа в первоначальном варианте просто могло не хватить голосов). В результате Указ оказался "выхолощенным" и теперь непонятен смысл его введения.
Да, и в список оказались не включенными области, граничащие с Беларусью, а ведь много писали о наращивании там военного контингента РФ, который мог начать оттуда вторжение в Украину.
freeze написав:Не, де юре не введено, депутаты голосовали за конкретное решение под официальную стенограмму. Так не бывает проголосовали за один закон, а в действие вступил другой закон, даже в Украине не бывает.
Читал я официальную стенограмму на сайте Верховной Рады, там не 10 областей, а 9 (нет Запорожской). Тогда я послушал речь Президента (там же). Он вообще назвал 8 областей (без Донецкой и Запорожской). Каким волшебным xуем 8 областей, о которых говорил президент, в стеннограмме превратились в 9, а в Законе в 10 - история умалчивает.
EKO написав:Президент не имеет права ввести свой УКАЗ о ВП без его одобрения ВР и его публикации.
Здесь вы ошибаетесь:
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ... Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. ... У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: ... 31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;