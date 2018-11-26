"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан

Додано: Сер 28 лис, 2018 17:01

Мизантрóп написав: Surfer написав: Закон как дышло а мы как котята Закон как дышло а мы как котята Бинго! Бинго!

умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий

Действия, совершенные с целью

захвата государственной власти

совершенные лицом, которое является представителем власти

с использованием средств массовой ин-формации

Верной дорогой, как говорится. Вот Педро себе сам дорогу и выбрал.Даже не одна, а как минимум две живые подписи под незаконными Указами уже есть.Примерно это вменяют сейчас Овощу. Превышение полномочий, узурпация власти. Кто не верит, почитайте сами, квалифицирующие элементы все присутствуют:1. Превышение власти или служебных полномочий, то есть, если они причинили существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, или государственным либо общественным интересам, или интересам юридических лиц.Президент не имеет права ввести свой УКАЗ о ВП без его одобрения ВР и его публикации.Правильный, утвержденный в ВР текст Указа, опубликован не был, а тот что опубликовали ВР не утверждала - это подлог. А президент его сознательно ввел в действие. Четкий состав преступления есть.Далее ведя в действие свой незаконный текст Указа он сразу попал под еще одну статью1.насильственного изменения или свержения конституционного строя или, -2. Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи,, или повторно, или организованной группой, илиСрок до десяти лет, все расследование в одно действие. Так тупо облажаться - это надо уметь