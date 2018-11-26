"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан

yanyura написав:Это позор! Человек, проживший всю сознательную жизнь в Украине, окончившийфакультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини
....Порошенко_Петро_Олексійович
не знает географию Украины:....
Спасибо за подсказку ЯЧитатель
Я тогда тоже добавлю
На "внутрішні води азово-керченської акваторії" указ распространяется, а на АР Крым, которую эти воды омывают с северо-востока- нет.
И утверждение, в качестве отмазки, что там временно не действуют украинские органы власти - не принимаются, они действуют, но сидят сдесь , тем более что в случае Донецкой и Луганской областей военное положение введено на всю их территорию, без каких либо оговорок.
Военное положение ввели в ответ на агрессию РФ против Украины. Тогда и Крым просто обязаны были включить, ведь согласно статьи 1 и 3, ранее принятого закона о временно оккупированных территориях №1207-VІІ:
Тимчасово окупована територія України (далі тимчасово окупована територія) є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.
Более того, читаем далее:
Стаття 3. Тимчасово окупована територія
1. Для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається:
1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій;
2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;
3) повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини.
Собственно и вооруженный акт агрессии произошел в этих самых "внутрішніх морських водах і територіальному морі України навколо Кримського півострова".
Ведь получился какой то нонсенс, когда на морскую часть оккупированной территории Крыма хоть и частично, но распространилось действие ВП, а на сухопутную часть Крыма и то самое место, где все случилось - нет.
Вот как такое можно принимать?
Правовой вакуум в головах наших главных командующих - полный, ветер гуляет, аж слышно