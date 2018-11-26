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"Урядовий кур'єр" опублікував
указ про воєнний стан

"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан
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  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:06

  yanyura написав:Это позор! Человек, проживший всю сознательную жизнь в Украине, окончивший
факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини

....Порошенко_Петро_Олексійович

не знает географию Украины:
....

Спасибо за подсказку ЯЧитатель


Я тогда тоже добавлю 8)
На "внутрішні води азово-керченської акваторії" указ распространяется, а на АР Крым, которую эти воды омывают с северо-востока- нет.
И утверждение, в качестве отмазки, что там временно не действуют украинские органы власти - не принимаются, они действуют, но сидят сдесь :mrgreen: , тем более что в случае Донецкой и Луганской областей военное положение введено на всю их территорию, без каких либо оговорок.

Военное положение ввели в ответ на агрессию РФ против Украины. Тогда и Крым просто обязаны были включить, ведь согласно статьи 1 и 3, ранее принятого закона о временно оккупированных территориях №1207-VІІ:
Тимчасово окупована територія України (далі тимчасово окупована територія) є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Более того, читаем далее:

Стаття 3. Тимчасово окупована територія

1. Для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається:

1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій;

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини.


Собственно и вооруженный акт агрессии произошел в этих самых "внутрішніх морських водах і територіальному морі України навколо Кримського півострова".

Ведь получился какой то нонсенс, когда на морскую часть оккупированной территории Крыма хоть и частично, но распространилось действие ВП, а на сухопутную часть Крыма и то самое место, где все случилось - нет.

Вот как такое можно принимать?
Правовой вакуум в головах наших главных командующих - полный, ветер гуляет, аж слышно :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:36

Re:

Поскольку ВП вводят всего на 1 месяц. А за этот месяц что то мне подсказывает, Крым не вернут, то с прекращением ВП через месяц на оккупированных россией территориях Крыма будет еще больший нонсенс чем с его невведением. Поскольку по определению прекращение ВП связывают с устранением причины его вызвавшей - то есть деоккупацией в данном случае. Как и доп. нонсенс - вводить ВП, военные администрации на полностью неподконтрольных территориях. Полагаю поэтому этого казуса решили избежать. А за морскую акваторию мы обязаны бороться хотя бы чтобы не потерять еще и Азов.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:16

  Surfer написав:Поскольку ВП вводят всего на 1 месяц. А за этот месяц что то мне подсказывает, Крым не вернут, то с прекращением ВП через месяц на оккупированных россией территориях Крыма будет еще больший нонсенс чем с его невведением. Поскольку по определению прекращение ВП связывают с устранением причины его вызвавшей - то есть деоккупацией в данном случае. Как и доп. нонсенс - вводить ВП, военные администрации на полностью неподконтрольных территориях. Полагаю поэтому этого казуса решили избежать. А за морскую акваторию мы обязаны бороться хотя бы чтобы не потерять еще и Азов.


Военное положение введено и на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:31

  Surfer написав:Поскольку ВП вводят всего на 1 месяц. А за этот месяц что то мне подсказывает, Крым не вернут, то с прекращением ВП через месяц на оккупированных россией территориях Крыма будет еще больший нонсенс чем с его невведением. Поскольку по определению прекращение ВП связывают с устранением причины его вызвавшей - то есть деоккупацией в данном случае. Как и доп. нонсенс - вводить ВП, военные администрации на полностью неподконтрольных территориях. Полагаю поэтому этого казуса решили избежать. А за морскую акваторию мы обязаны бороться хотя бы чтобы не потерять еще и Азов.

Никакого казуса. Если территория страны считается временно оккупированной вооруженными силами другого государства - естественно подразумевается, что ее когда-то все равно будут освобождать. Военными или военно-политическими методами, но по умолчанию военными.
Поэтому военное положение вводится на такой территории для того чтобы там действовали законы не мирного времени, а военного. То есть, уголовный кодекс напрямую, как на мирной территории (обыск, задержание, удержание без предьявления обвинения, конфискация, экспроприация имущества и т.д.) для тех же Вооруженных сил Украины - прямо не работает и такое ВП существенно расширяет их полномочия.

То есть, например, прошел бой в только что освобожденном населенном пункте и из военных кого то ранили. Если нет ВП и военные ВСУ возьмут первый попавшийся автомобиль для эвакуации раненого, то по закону мирного времени они совершат преступление сразу по нескольким статьям. А в условиях ВП им это делать прямо разрешено.
Вот, только 1% того, для чего он нужен в первую очередь именно на не подконтрольных территориях в обязательном порядке.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:46

  sal написав:ВП без войны?
можно применить, например, для внедрения "термоса"

Остается загадкой, почему ВП не вводили всякий раз при взрывах на складах и даже при звонках о минировании вокзалов?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:51

Re:

  ruvex написав:Остается загадкой, почему ВП не вводили всякий раз при взрывах на складах и даже при звонках о минировании вокзалов?

ВС ввели, бо запоребрикові вперше зробили акт агресії не маскуючись під апалченців чи заблукавших. Ми і так знаємо, хто крашений лис, а для партнерів це важливо.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:59

  lapay написав:
  ruvex написав:Остается загадкой, почему ВП не вводили всякий раз при взрывах на складах и даже при звонках о минировании вокзалов?

ВС ввели, бо запоребрикові вперше зробили акт агресії не маскуючись під апалченців чи заблукавших. Ми і так знаємо, хто крашений лис, а для партнерів це важливо.

Серьезно? Кому например, Германии или Франции, главы правительств которых подчеркнули, что в любом случае завершат строительство СП2.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:12

Re:

  ruvex написав:Германии или Франции, главы правительств которых подчеркнули, что в любом случае завершат строительство СП2.

США, Великобританії. Тим, хто дає нам зброю проти агресора.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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