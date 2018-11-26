"Урядовий кур'єр" опублікував указ про воєнний стан

Додано: Чет 29 лис, 2018 00:06

yanyura написав: Это позор! Человек, проживший всю сознательную жизнь в Украине, окончивший

факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини



....Порошенко_Петро_Олексійович



не знает географию Украины:

....



Спасибо за подсказку ЯЧитатель Это позор! Человек, проживший всю сознательную жизнь в Украине, окончивший....Порошенко_Петро_Олексійовичне знает географию Украины:

є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

внутрішні води України цих територій

внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України

Я тогда тоже добавлюНа "внутрішні води азово-керченської акваторії" указ распространяется, а на АР Крым, которую эти воды омывают с северо-востока- нет.И утверждение, в качестве отмазки, что там временно не действуют украинские органы власти - не принимаются, они действуют, но сидят сдесь, тем более что в случае Донецкой и Луганской областей военное положение введено на всю их территорию, без каких либо оговорок.Военное положение ввели в ответ на агрессию РФ против Украины. Тогда и Крым простовключить, ведь согласно статьи 1 и 3, ранее принятого закона о временно оккупированных территориях №1207-VІІ:Тимчасово окупована територія України (далі тимчасово окупована територія)Более того, читаем далее:Стаття 3. Тимчасово окупована територія1. Для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається:1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,2), на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;3) повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини.Собственно и вооруженный акт агрессии произошел в этих самых "внутрішніх морських водах і територіальному морі України навколо Кримського півострова".Ведь получился какой то нонсенс, когда на морскую часть оккупированной территории Крыма хоть и частично, но распространилось действие ВП, а на сухопутную часть Крыма и то самое место, где все случилось -Вот как такое можно принимать?Правовой вакуум в головах наших главных командующих - полный, ветер гуляет, аж слышно