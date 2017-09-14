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У Європарламенті закликали посилити санкції проти Росії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лис, 2018 12:33
Пропонуємо до обговорення:
Співголова комітету асоціації ЄС - Україна в Європарламенті Даріуш Розаті заявив, що після захоплення РФ українських військових кораблів у морі, санкції проти неї повинні бути посилені.
Дивися повний текст У Європарламенті закликали посилити санкції проти Росії і закрити Північний потік-2
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Додано: Сер 28 лис, 2018 12:33
Всё это пустая болтовня.В декларации ЕС по этому вопросу ни о каких санкциях речь не идет.Европа в очередной раз показала,что не хочет действенно вмешиваться в проблемы Украины.
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