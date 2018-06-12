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Падіння цін на нафту істотно вплине на тарифи в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:37
Пропонуємо до обговорення:
Падіння цін на нафту на світових ринках змусить Кабінет міністрів України переглянути тарифи в Україні, позаяк вартість нафти побічно пов'язана з ціною трубопровідного газу.
Дивися повний текст Падіння цін на нафту істотно вплине на тарифи в Україні
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R2
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Додано: Сер 28 лис, 2018 13:37
Не публікуйте наївну дурню.У нас тенденція одна- миттєве реагування тільки на підвищення ціни нафти,зразу ціни підвищують всі галузі.При зниженні ціни-знизити можуть тільки азс і то на копійки ніяк не пропорційно зменшенню світової ціни.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:34
Подход у них всегда такой:
Цена на нефть растёт – бензин дорожает
Цена на нефть падает - бензин остаётся с прежним ценником ведь закупки были по старым ценам
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cia
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