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Нафтогаз не допустив Рахункову
палату до перевірки компанії

Нафтогаз не допустив Рахункову палату до перевірки компанії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:50

Нафтогаз не допустив Рахункову палату до перевірки компанії

Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія Нафтогаз не допустила до перевірки фінансового стану представників Рахункової палати України, чим порушила норми чинного законодавства.

Дивися повний текст Нафтогаз не допустив Рахункову палату до перевірки компанії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:50

яка база даних з бюджету в нафтогазі???
pashuha
 
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