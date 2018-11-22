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Нафтогаз не допустив Рахункову палату до перевірки компанії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 13:50
Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія Нафтогаз не допустила до перевірки фінансового стану представників Рахункової палати України, чим порушила норми чинного законодавства.
Дивися повний текст Нафтогаз не допустив Рахункову палату до перевірки компанії
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R2
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Додано: Сер 28 лис, 2018 13:50
яка база даних з бюджету в нафтогазі???
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pashuha
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