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У Ryanair назвали, в яку країну
відкриють новий рейс для...

У Ryanair назвали, в яку країну відкриють новий рейс для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:47

У Ryanair назвали, в яку країну відкриють новий рейс для...

Пропонуємо до обговорення:
Літаки авіакомпанії Ryanair можуть почати літати з України до Ізраїлю.

Дивися повний текст У Ryanair назвали, в яку країну відкриють новий рейс для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:47

Давайте в Италию :)
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