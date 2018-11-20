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У Ryanair назвали, в яку країну відкриють новий рейс для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:47
Пропонуємо до обговорення:
Літаки авіакомпанії Ryanair можуть почати літати з України до Ізраїлю.
Дивися повний текст У Ryanair назвали, в яку країну відкриють новий рейс для українців
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:47
Давайте в Италию :)
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