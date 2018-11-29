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У Львові вночі підпалили
два відділення банку

У Львові вночі підпалили два відділення банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:48

У Львові вночі підпалили два відділення банку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Дивися повний текст У Львові вночі підпалили два відділення банку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:55

Хех, поруч повідомлення: "У Дніпрі невідомі підірвали банкомат і забрали гроші".

Львів і "Дніпро" таки дуже різні :-)
verano_porteno
 
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