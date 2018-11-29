Про це повідомили в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Дивися повний текст У Львові вночі підпалили два відділення банку.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:48
У Львові вночі підпалили два відділення банку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Львові вночі підпалили два відділення банку.
Додано: Чет 29 лис, 2018 22:55
Хех, поруч повідомлення: "У Дніпрі невідомі підірвали банкомат і забрали гроші".
Львів і "Дніпро" таки дуже різні :-)
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