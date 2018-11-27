Київська влада прийняла рішення підняти тарифи на вивезення сміття для людей і компаній.
Дивися повний текст Гроші на сміття: в Києві планують підвищити тарифи на послуги «Київкомунсервіс».
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:52
Гроші на сміття: в Києві планують підвищити тарифи на...
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Дивися повний текст Гроші на сміття: в Києві планують підвищити тарифи на послуги «Київкомунсервіс».
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:52
Странно, а нам в последнем месяце и так уже пришло 26 с чем-то. При этом почему-то вывезение мусора вынесли отдельно, а общая сумма не изменилась. Получается двойная оплата? И почему на вывоз мусора не распостраняются субсидии?
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:05
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:08
Лучше не знать. Сплошная боль.
А пока можно пользоваться - сри где и как хочешь.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 28 лис, 2018 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:09
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