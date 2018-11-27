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Гроші на сміття: в Києві
планують підвищити тарифи на...

Гроші на сміття: в Києві планують підвищити тарифи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:52

Гроші на сміття: в Києві планують підвищити тарифи на...

Пропонуємо до обговорення:
Київська влада прийняла рішення підняти тарифи на вивезення сміття для людей і компаній.

Дивися повний текст Гроші на сміття: в Києві планують підвищити тарифи на послуги «Київкомунсервіс».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:52

Странно, а нам в последнем месяце и так уже пришло 26 с чем-то. При этом почему-то вывезение мусора вынесли отдельно, а общая сумма не изменилась. Получается двойная оплата? И почему на вывоз мусора не распостраняются субсидии?
jhkjkjknbnbn
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:05

  jhkjkjknbnbn написав:Странно, а нам в последнем месяце и так уже пришло 26 с чем-то. При этом почему-то вывезение мусора вынесли отдельно, а общая сумма не изменилась. Получается двойная оплата? И почему на вывоз мусора не распостраняются субсидии?

Сейчас придут аниматоры Пети и объяснят, как оно в Европе.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:08

  ruvex написав:
  jhkjkjknbnbn написав:Странно, а нам в последнем месяце и так уже пришло 26 с чем-то. При этом почему-то вывезение мусора вынесли отдельно, а общая сумма не изменилась. Получается двойная оплата? И почему на вывоз мусора не распостраняются субсидии?

Сейчас придут аниматоры Пети и объяснят, как оно в Европе.

Лучше не знать. Сплошная боль.

А пока можно пользоваться - сри где и как хочешь.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 28 лис, 2018 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:09

  jhkjkjknbnbn написав:Странно, а нам в последнем месяце и так уже пришло 26 с чем-то. При этом почему-то вывезение мусора вынесли отдельно, а общая сумма не изменилась. Получается двойная оплата? И почему на вывоз мусора не распостраняются субсидии?


Комуналка должна изменится, проверь внимательно.
vano80
 
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