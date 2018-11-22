Кабінет міністрів України затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на іноземній реєстрації.
Дивися повний текст Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на \"єврономерах\".
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:41
Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на \"єврономерах\".
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:41
Для реєстрації на українські номери хіба не потрібно знімати авто з реєстрації у країні придбання? (Литва, Польща, Німеччина, Швейцарія, тощо) Схоже на те, що достатньо довіреності (право розпоряджатися і декларувати)...?
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