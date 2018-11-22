Кабінет міністрів України затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на іноземній реєстрації.
Дивися повний текст Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на \"єврономерах\".
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:41
Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на \"єврономерах\".
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:41
Для реєстрації на українські номери хіба не потрібно знімати авто з реєстрації у країні придбання? (Литва, Польща, Німеччина, Швейцарія, тощо) Схоже на те, що достатньо довіреності (право розпоряджатися і декларувати)...?
Додано: Сер 28 лис, 2018 23:39
Все зависит от того, что указано в доверенности на автомобиль. Если там резиденту дано право распоряжаться этим автомобилем, то он может распорядиться и растаможить его в Украине по новому Закону, уплатив все таможенные платежи. После чего он также должен пройти сертификацию и только тогда он сможет получить в полиции украинские номера.
Раньше растаможить автомобиль можно были только по договору купли продажи. В нем в частности и указывалась фактурная цена. Где сейчас будет указана фактурная цена не известно. Но думаю, что ее можно указать в доверенности. Правда у таможни всегда есть возможность с ней не согласиться и для целей содрать таможенных платежей побольше установить собственную завышенную цену. Но там как резидент договорится.
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:58
Re: Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на.
таможню и раньше не интересовала цена сделки в договоре купли-продажи.
у них свои источники. так что порши за 1 грн в договоре не прокатят.
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:19
Re: Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на.
Этот порядок означает, что доверенности и техпаспорта, которые есть у въехавших по схеме "водитель в иностранной компании" хватит, чтобы начать процедуру растаможки ?
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