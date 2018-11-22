Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на...

Додано: Сер 28 лис, 2018 23:39

roslaska26 написав: Поясніть простою мовою, я не розумію) Поясніть простою мовою, я не розумію)

Все зависит от того, что указано в доверенности на автомобиль. Если там резиденту дано право распоряжаться этим автомобилем, то онможет распорядиться и растаможить его в Украине по новому Закону, уплатив все таможенные платежи. После чего он также должен пройти сертификацию и только тогда он сможет получить в полиции украинские номера.Раньше растаможить автомобиль можно были только по договору купли продажи. В нем в частности и указывалась фактурная цена. Где сейчас будет указана фактурная цена не известно. Но думаю, что ее можно указать в доверенности. Правда у таможни всегда есть возможность с ней не согласиться и для целей содрать таможенных платежей побольше установить собственную завышенную цену. Но там как резидент договорится.