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Кабмін затвердив тимчасовий
порядок розмитнення авто на...

Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:41

Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на іноземній реєстрації.

Дивися повний текст Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на \"єврономерах\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:41

Для реєстрації на українські номери хіба не потрібно знімати авто з реєстрації у країні придбання? (Литва, Польща, Німеччина, Швейцарія, тощо) Схоже на те, що достатньо довіреності (право розпоряджатися і декларувати)...?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:46

Всюдиносапхайчик
К чему вся эта бюрократия?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:07

Поясніть простою мовою, я не розумію)
roslaska26
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:39

  roslaska26 написав:Поясніть простою мовою, я не розумію)

Все зависит от того, что указано в доверенности на автомобиль. Если там резиденту дано право распоряжаться этим автомобилем, то он :mrgreen: может распорядиться и растаможить его в Украине по новому Закону, уплатив все таможенные платежи. После чего он также должен пройти сертификацию и только тогда он сможет получить в полиции украинские номера.

Раньше растаможить автомобиль можно были только по договору купли продажи. В нем в частности и указывалась фактурная цена. Где сейчас будет указана фактурная цена не известно. Но думаю, что ее можно указать в доверенности. Правда у таможни всегда есть возможность с ней не согласиться и для целей содрать таможенных платежей побольше установить собственную завышенную цену. Но там как резидент договорится.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:58

Re: Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на.

  buratinyo написав:Раньше растаможить автомобиль можно были только по договору купли продажи. В нем в частности и указывалась фактурная цена. Где сейчас будет указана фактурная цена не известно. Но думаю, что ее можно указать в доверенности. Правда у таможни всегда есть возможность с ней не согласиться и для целей содрать таможенных платежей побольше установить собственную завышенную цену. Но там как резидент договорится.

таможню и раньше не интересовала цена сделки в договоре купли-продажи.
у них свои источники. так что порши за 1 грн в договоре не прокатят.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:19

Re: Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на.

Этот порядок означает, что доверенности и техпаспорта, которые есть у въехавших по схеме "водитель в иностранной компании" хватит, чтобы начать процедуру растаможки ?
vladimir07
 
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