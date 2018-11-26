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Тонкощі особливого режиму: як воєнний стан може змінити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:54
Пропонуємо до обговорення:
Одним з найгостріших є питання про обмеження прав громадян України.
Дивися повний текст Тонкощі особливого режиму: як воєнний стан може змінити життя українців
.
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